ГИБДД Свердловской области недовольно качеством уборки снега в регионе

Ведомство заявляет об очень низком уровне качестве уборки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Свердловской области осталось недовольно качеством уборки снега на дорогах региона. Из-за плохой организации работы увеличилось количество аварий, только в Екатеринбурге за последние три дня произошло восемь ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Со стороны коммунальных служб не осуществляется проведение профилактических работ, образовываются снежные накаты и валы в местах, где это запрещено. Не расчищены пешеходные переходы, - сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам автоинспекторов, качество уборки находится на очень низком уровне. После прохождения дорожной техники недостатки не устраняют. Крайне неудовлетворительно организована работа в Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга.