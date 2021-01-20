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ГИБДД Свердловской области недовольно качеством уборки снега в регионе

Плохая организация работ приводит к массовым авариям и пробкам
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Ведомство заявляет об очень низком уровне качестве уборки

Ведомство заявляет об очень низком уровне качестве уборки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГИБДД Свердловской области осталось недовольно качеством уборки снега на дорогах региона. Из-за плохой организации работы увеличилось количество аварий, только в Екатеринбурге за последние три дня произошло восемь ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Со стороны коммунальных служб не осуществляется проведение профилактических работ, образовываются снежные накаты и валы в местах, где это запрещено. Не расчищены пешеходные переходы, - сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам автоинспекторов, качество уборки находится на очень низком уровне. После прохождения дорожной техники недостатки не устраняют. Крайне неудовлетворительно организована работа в Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга.