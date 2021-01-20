21-й пошел: УБРиР проанализировал траты клиентов по картам с 1 по 11 января

В рассматриваемый период аналитики отметили сильное по сравнению с прошлым годом уменьшение покупательской активности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) узнали, на что предпочитали тратить деньги клиенты в первые дни нового года, проанализировав их транзакции по кредитным и дебетовым картам с 1 по 11 января, а также как изменилась покупательская активность по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исследование проводилось по всем регионам присутствия банка.

Согласно анализу данных, топ-3 категорий товаров и услуг, в которых клиенты УБРиР совершали больше всего трат, как и в предыдущем году, составили супермаркеты и продукты, одежда и обувь, дом и ремонт. При этом относительного общего объема покупок увеличилась доля расходов на супермаркеты и продукты на 3,2 п.п. Также выросла год к году доля покупок относительно общего объема в категориях дом и ремонт (+ 0,3 п.п.), аптеки (+ 0,4 п.п.), коммунальные услуги (+ 0,6 п.п.), бытовая электроника (+ 0,9 п.п.). С другой стороны, снижение доли в общем объеме покупок заметно продемонстрировали авиаперевозки (– 0,6 п.п.), развлечения (– 0,7 п.п.), одежда и обувь (– 0,8 п.п.), АЗС (– 0,9 п.п.), гостиницы (– 1,1 п.п.), кафе и рестораны (– 1,6 п.п.).

В рассматриваемый период аналитики отметили сильное по сравнению с прошлым годом уменьшение покупательской активности: в абсолютных цифрах общая сумма трат клиентов по картам снизилась на 42%. Год к году объемы транзакций, совершенных владельцами карт, увеличились в области почтовых услуг (+ 57%) и e-commerce (+ 90%). При этом снизились траты в суммарном выражении на все остальные категории, в том числе на кафе и рестораны (– 60,7%), автомобили (– 45,3%), развлечения (– 63,7%), салоны красоты (– 53,7%), авиаперевозки (– 78,3%), гостиницы (– 86%), путешествия (– 81%), Duty Free (– 95,6%). Практически не изменились год к году расходы клиентов на клининговые услуги и денежные переводы.

— В целом люди стали гораздо меньше тратить и больше экономить, причем в ряде категорий этому способствовали ограничения, введенные в связи с пандемией по всей стране. Например, обычно в новогодние, да и любые другие праздники люди активно тратятся на путешествия, походы в кафе и рестораны, на концерты, однако с прошлого года кафе и рестораны работают до 23.00, на проведение массовых мероприятий наложены различные ограничения, а при путешествиях необходимо помнить о карантинных мерах. Поэтому мы видим спад потребительского интереса к этим категориям. При всем этом клиенты также стали меньше тратить и на товары, от которых нельзя совсем отказаться, — связанные с жильем, здоровьем, питанием. Одновременно с этим возрос спрос на интернет-покупки, ведь к новому году в онлайн-магазинах обычно проводятся различные акции, позволяющие приобретать товары со скидкой, — отмечает руководитель направления транзакционного бизнеса УБРиР Денис Дергачев.