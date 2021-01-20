В Нижнем Тагиле в кювет улетел автовоз, в котором было восемь легковушек

Из людей в аварии никто не пострадал. Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся во вторник на дороге под Нижним Тагилом. Автовоз, который перевозил восемь автомобилей марки Lada Vesta, вдруг вылетел в кювет.
- Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель автовоза «Мерседес-Бенцс» 51-летний мужчина, следуя по автодороге «Екатеринбург-Нижний Тагил» на 114 километре, совершая опережение другого транспортного средства, которое двигалось в попутном направлении, не справился с управлением, и допустил съезд в кювет, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области.
Из людей в аварии никто не пострадал, только машины. Их везли из Ижевска в Нижний Тагил.
Все машины, перевозимые грузовиком, были повреждены. Фото: УГИБДД по Свердловской области