Свердловская прокуратура заблокировала сайт, где рассказывалось, как обмануть коммунальщиков

прокурор Пригородного района обратился в суд с заявлениями о признании информации, размещенной на сайтах
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратура Пригородного района добилась блокировки сайтов, на которых рассказывалось об установке устройств для искажений показаний приборов учета. По данным ведомства, посетителям ресурса советовали использовать неодимовые магниты.
- Установка различных устройств, искажающих показания приборов учета коммунальных ресурсов, последующая неоплата потребленного коммунального ресурса в полном объеме является противоправным деянием, - отметили в прокуратуре.
Сейчас все сайты заблокированы.