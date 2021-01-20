Свердловская прокуратура заблокировала сайт, где рассказывалось, как обмануть коммунальщиков

прокурор Пригородного района обратился в суд с заявлениями о признании информации, размещенной на сайтах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Пригородного района добилась блокировки сайтов, на которых рассказывалось об установке устройств для искажений показаний приборов учета. По данным ведомства, посетителям ресурса советовали использовать неодимовые магниты.

- Установка различных устройств, искажающих показания приборов учета коммунальных ресурсов, последующая неоплата потребленного коммунального ресурса в полном объеме является противоправным деянием, - отметили в прокуратуре.

Сейчас все сайты заблокированы.