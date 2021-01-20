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Свердловская прокуратура заблокировала сайт, где рассказывалось, как обмануть коммунальщиков

На ресурсе была информация об искажении приборов учета
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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прокурор Пригородного района обратился в суд с заявлениями о признании информации, размещенной на сайтах

прокурор Пригородного района обратился в суд с заявлениями о признании информации, размещенной на сайтах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Пригородного района добилась блокировки сайтов, на которых рассказывалось об установке устройств для искажений показаний приборов учета. По данным ведомства, посетителям ресурса советовали использовать неодимовые магниты.

- Установка различных устройств, искажающих показания приборов учета коммунальных ресурсов, последующая неоплата потребленного коммунального ресурса в полном объеме является противоправным деянием, - отметили в прокуратуре.

Сейчас все сайты заблокированы.