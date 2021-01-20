СвЖД обратилась к водителям автотранспорта с просьбой следовать правилам дорожного движения на железнодорожных переездах

Фото: предоставлено СвЖД

Свердловская железная дорога обеспокоена увеличением количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. В 2020 году на переездах в границах магистрали произошло 9 столкновений автотранспорта с железнодорожным подвижным составом (в 2019 году – 8 ДТП), в результате пострадали 6 человек, один из них погиб.

Наибольшее число происшествий зафиксировано в границах Екатеринбургского региона – 4 ДТП, два произошло в Пермском регионе и по одному – в Нижнетагильском, Тюменском и Сургутском регионах СвЖД. Причиной всех ДТП стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями автотранспортных средств.

Так, 4 ноября 2020 года водитель легкового автомобиля «Волга» выехал на переезд на перегоне между станциями Сывдарма и Лимбей (Сургутский регион) перед приближающимся пассажирским поездом №332 сообщением Уфа – Новый Уренгой. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП водитель автомобиля погиб.

Низкий уровень дисциплины и количество нарушений, которые допускают водители автотранспорта при пересечении железнодорожных путей, вызывают обоснованную тревогу. В 2020 году дежурные по переездам СвЖД зафиксировали около 1800 случаев грубых нарушений ПДД: проезд на запрещающий сигнал светофора, обгон на переезде, объезд закрытых шлагбаумов. Каждое такое нарушение могло привести к ДТП с тяжелейшими последствиями.

СвЖД призывает водителей автотранспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Необходимо помнить, что, согласно правилам, железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта.

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В целом на железнодорожных переездах ОАО «РЖД» в 2020 году по вине водителей допущено 204 столкновения с железнодорожным подвижным составом. Это на 18% меньше, чем в 2019 году. Пострадали 95 человек, из них 29 погибли.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий компания проводит мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.