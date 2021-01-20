В Екатеринбурге парочка украла у мужчины документы с деньгами

Фото: УМВД

Полиция Екатеринбург возбудила уголовное дело по факту кражи документов и денег у мужчины. Как рассказали в пресс-группе УМВД, инцидент произошел в магазине на улице Старых Большевиков. Подозреваемые – парочка, которая стянула барсетку.

- Сотрудники полиции изъяли запись с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении торгового зала, на которой видно, как заявитель после покупки сложил продукты в пакет и ушел, оставив барсетку на прилавке. После этого, один из подозреваемых, мужчина, увидев забытую сумку, положил ее себе в карман куртки, - рассказывают в городской полиции.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах на фото и видео, просят сообщать в органы внутренних дел по телефонам 8 (343) 356-42-14 или 02 (102 по мобильному).