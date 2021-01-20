Жители Екатеринбурга стали в два раза меньше летать на самолетах

Пассажиропоток в аэропорту Кольцово по итогам прошлого года снизился на 44%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбуржцы стали в два раза реже пользоваться услугами авиакомпаний. По итогам 2020 года пассажиропоток аэропорта снился на 44%, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. В минувшем году на рейсах обслужили 3,5 миллиона пассажиров, а всего вылетов было - 21 747. В аэропорту говорят, что причиной снижение количества потока пассажиров стала пандемия коронавируса.

- Наибольшее снижение пассажиропотока зафиксировано в международном секторе (-84%), что связано с закрытием международного авиасообщения с марта 2020 года. Всего по итогам года на зарубежных рейсах в Кольцово обслужено 332,8 тыс. пассажиров, - говорят в пресс-службе Кольцово.

В пятерку наиболее популярных направлений полетов в ушедшем году вошли Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Симферополь и Краснодар.