Следующим летом уральцы полетят на отдых в Турцию и на остров Хайнань

Стали известны самые популярные туристические направления у жителей Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, куда отправятся жители Свердловской области этим летом. Конечно, при условии открытых границ. Аналитики международного туроператора Tez Tour изучили самые популярные направления для летнего отдыха на основании предпочтений клиентов компании из данного региона за период с мая по сентябрь 2018 и 2019 годов.

По данным исследования, остров Хайнань вошел в число востребованных уральцами направлений.

- Количество заявок на туры в южную провинцию Китая у клиентов туроператора ежегодно увеличивалось, достигнув отметки в 11,8% от общего числа забронированных путешествий по компании с вылетом из Екатеринбурга. Это вывело страну на вторую строчку в рейтинге тревел-предпочтений в данном регионе на летний период, - рассказали в пресс-службе туроператора.

В лидеры рейтинга традиционно выбилась Турция. Курортам этой страны в прошлые сезоны отдавали предпочтение 66,7% уральцев. На третьем месте расположилась Греция с долей бронирований 6,5% от общего числа купленных туров.

В том-7 вошли Испания, Кипр, ОАЭ и Италия.