В Екатеринбурге многодетный отец убил мужчину возле подъезда

Мужчина проведет в местах лишения свободы меньше года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге суд вынес приговор многодетному отцу, который во время конфликта у подъезда многоэтажки по улице Седова по неосторожности убил своего знакомого. Нападавший мужчина оказался рецидивистом: в 2013 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание на незаконный оборот наркотиков.

17 мая 2020 года многодетный отец поругался со знакомым и толкнул его в область ключицы, от чего потерпевший, который сидел на металлическом ограждении, упал и ударился головой. Его отвезли в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу СКР по Свердловской области.

Подсудимого признали виновным по статье «Причинение смерти по неосторожности» и приговорили к 9 месяцам наказания с отбыванием в колонии общего режима. Там суд постановил взыскать с виновного 400 тысяч рублей в качестве штрафа в пользу родных погибшего мужчины.