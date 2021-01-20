В Свердловской области резко потеплеет

Уральские синоптики сообщают, что потепление будет недолгим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Среднего Урала резко потеплеет в начале следующей рабочей недели. По данным Гидрометцентра России, уже 25 января столбик термометра поднимется до 0 градусов, а 26 числа температура воздуха днем будет всего -1. Синоптики обещают мокрый снег с дождем.

А вот предстоящие выходные будут по-настоящему морозными. В субботу, 23 января, будет до -23 градусов по Цельсию. При этом ночью до -31..-33. В воскресенье, 24 января, потеплеет до -8 градусов, а ночью до -23.