АО «Уралэлектромедь» выпустило опытную партию катанки, легированной серебром

Фото: пресс-служба УГМК

АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) стало первым в России предприятием, изготовившим легированную серебром медную катанку, предназначенную для производства несущего троса, используемого на электрифицированных железных дорогах. Заказчиком выступил кабельный завод, выпускающий тросы и контактные сети для ОАО «РЖД».

- Предложение выпустить опытную партию продиктовано выходом нового ГОСТа, в котором изменились требования к сырью и материалам для данной продукции, - рассказывает начальник Производства медной катанки (ПМК) Максим Просветов. – В частности, стандарт запрещает использовать для производства контактной сети медную катанку, изготовленную из ломов. Поэтому у кабельных заводов РФ возникла потребность производить силовые сети из медной катанки с повышенной стойкостью к разупрочнению. Добиться таких характеристик можно за счет использования в технологии получения катанки незначительного количества серебра.

Фото: пресс-служба УГМК

Задача по выпуску опытной партии легированной катанки решалась в рамках научно-исследовательской работы. В ней принимали участие лучшие литейщики и все инженерно-технические специалисты ПМК, ведущие специалисты инженерно-производственного управления, исследовательского центра, ОТК и химико-металлургического цеха. В итоге были получены две партии катанки марки СuAg0,04.

- В процессе испытаний мы получили продукт, по химическому составу и физико-механическим характеристикам соответствующий Европейскому стандарту качества. Легирование серебром позволило улучшить свойства катанки до требуемого стандарта, в частности, возросла температура рекристаллизации при оптимальном удельном электросопротивлении, - отметил Максим Просветов.

По внешнему виду легированная катанка ничем не отличается от обычной, однако благодаря небольшому проценту серебра, она гораздо прочнее. Сегодня такую катанку можно использовать на всех электрофицированных магистралях РЖД в качестве сырья для тросов контактных сетей. Более того, данный вид продукта обеспечит улучшенный контакт пантографа электровоза, что особенно важно при движении поезда на высоких скоростях.

Отметим, что изделие – трос контактной сети из опытной партии легированной катанки – успешно прошло испытание на заводе-заказчике на электропроводность, ползучесть и остаточную прочность после 10 миллионов циклов вибраций. Полученные результаты удовлетворяют требованиям, предъявляемым к несущим тросам контактных сетей РЖД. После одобрения в АО «РЖД» тросов, изготавливаемых из катанки легированной серебром, ПМК АО «Уралэлектромедь» готово организовать производство такой катанки для рынка РФ.