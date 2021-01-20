Более 39 тысяч свердловчан приняли участие в Крещенских купаниях

В этом году желающих искупаться было на 30% меньше, чем в прошлом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском главке МЧС подвели итоги Крещенских купаний. По информации начальника отдела безопасности людей на водных объектах Ирины Каменных, в купели окунулись 39200 человек, что почти на 19 тысяч меньше, чем в прошлом году. Уже сегодня проруби будут огорожены и засыпаны снегом, чтобы избежать происшествий.

- Наиболее популярными среди горожан в этом году стали места крещенских купаний на озере Шарташ и Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, на реках Актай и Тура в Верхотурье, а также на водоемах Первоуральска и Нижнего Тагила, - рассказала Ирина Каменных.

В этом году безопасность уральцев обеспечивали более 1 500 сотрудников МЧС, полиции, скорой помощи и общественных организаций.