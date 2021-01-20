Компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) в 2020 году направила 235 млн рублей на мероприятия по охране здоровья работников, созданию безопасных и комфортных условий труда.Для защиты работников от производственных рисков на предприятии расширили автоматизированную систему, которая предотвращает несанкционированный доступ в опасные зоны и контакт с движущимися элементами агрегатов. Площадку для подготовки производства оборудовали страховочной системой для защиты стропальщиков от падения. В подразделениях завода установили современные системы противопожарной сигнализации.На предприятии реализована программа реновации санитарно-бытовых помещений с заменой окон, сетей коммуникаций, электроосвещения, сантехнического оборудования, ремонтом душевых, раздевалок и санитарных узлах заводских подразделений. В заводоуправлении реконструирована столовая.На ВИЗ-Стали разработана и действует система мер по охране здоровья работников, которая включает круглосуточную работу заводского здравпункта, проведение профилактических медицинских осмотров, бесплатную вакцинацию и др. Металлургов обеспечивают спецодеждой, разработанной специально для работников Группы НЛМК с учетом их пожеланий. Кроме рабочих костюмов, сотрудники получают все необходимое для комфортного и безопасного труда – от термобелья и перчаток различного назначения до обуви и защитных очков.В условиях пандемии для предупреждения рисков заражения коронавирусом организован температурный контроль тепловизорами и пирометрами 100% пешеходов и водителей, пересекающих заводские проходные. Для обеззараживания воздуха и поверхностей в подразделениях предприятия установлены бактерицидные рециркуляторы. Места массового пребывания людей оборудованы санитайзерами. Всех работников обеспечивают антисептиками, защитными масками и перчатками, регулярно тестируют на коронавирус, в том числе после отпуска, выхода с дистанционной работы или больничного. На эти и другие противоэпидемиологические мероприятия ВИЗ-Сталь направила 55 млн рублей.