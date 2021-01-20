Актриса Яна Троянова вновь стала ведущей шоу «Последний герой». Уже в третий раз. Как рассказали в пресс-службе телеканала ТВ-3, новый сезон планировали снимать в Филиппинах, но пришлось все отменить из-за ограничительных мер по коронавирусу. В итоге съемочную площадку перенесли в Африку на Занзибар.Отметим, в шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» встретятся победители и участники предыдущих сезонов, выбранные голосованием зрителей: в эту команду вошли в команду «Чемпионов» вошли Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Сергей Одинцов, Димитрий Павлюк, Елена Перова и Алексей Полихун. Противостоять звездам будут телезрители, которые прошли кастинг в социальной сети «Вконтакте».- На днях своё желание стать ведущей легендарного шоу выразила Ольга Бузова. На своей странице в «Инстаграме» она написала, что во время отдыха на Мальдивах она «окончательно убедилась» в том, что роль ведущей «Последнего героя» создана для неё, и спросила подписчиков, что они думают об этой идее. Но к тому моменту в Африку уже высадилась съёмочная группа ТВ-3 во главе с Трояновой, - рассказали в пресс-службе телеканала.Напомним, Яна Троянова уже третий раз становится ведущей этого шоу. Свою карьеру актриса начинала в родном городе Екатеринбурге. Тут она окончила театральный институт, а также познакомилась с будущим супругом и сценаристом Василием Сигаревым.