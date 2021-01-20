Следственный комитет и аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области проверяют управляющую компанию «Радомир». Именно она обслуживает дом на улице Рассветной, в котором пожар унес жизни восьми человек.- Они организовали и свою служебную проверку. Результаты будут 21 января. Изначально они пытались доказать, что отключили свет за неуплату до указа президента, - заявила омбудсмен Татьяна Мерзлякова.Напомним, что пожар начался в квартире на втором этаже, но потом дым стал подниматься выше. ЧП унесло жизнь 7-летней девочки, которая вместе с мамой задохнулась на девятом этаже. Расследование уголовного дела продолжается.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вышли в подъезд из квартир»: Что погубило восемь человек в пожаре на ЖБИ. Страшный пожар в многоэтажке на улице Рассветной в Екатеринбурге возник из-за неосторожного обращения с огнем (подробнее)«В доме 29 нарушений противопожарных норм»: почему во время трагедии в Екатеринбурге погибли сразу восемь человек. Некоторых людей погубила плохо работающая вентиляция (подробнее)Электричество отключили за неуплату, поэтому использовали свечи: новые подробности страшной трагедии в Екатеринбурге. В пожаре в девятиэтажке на улице Рассветной погибли восемь человек (подробнее)