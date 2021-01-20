В Богдановиче будут судить уроженца Азербайджана, который стал виновником аварии, унесшей жизнь человека. Как рассказали «КП» в пресс-службе свердловской прокуратуры, водитель «Газели» нарушил правила, когда выехал со второстепенной дороги на Тюменский тракт и не пропустил фуру.- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомашины «ГАЗ» получил многочисленные травмы и повреждения головы и тела различной степени тяжести, в том числе не совместимые с жизнью. Причиной смерти пассажира явилась сочетанная механическая травма груди, живота и нижних конечностей, - отмечают в надзорном ведомстве.Сейчас виновник аварии находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Напомним, что в Екатеринбурге в результате столкновения маршрутки и автобуса пострадали четыре человека.