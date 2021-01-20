Свердловская область вошла в чисоо регионов, где вакцинопрофилактика от коронавируса организована на высоком уровне. Министр здравоохранения Михаил Мурашко высоко оценил показатели Среднего Урала во время заседания правительства.- Разворачиваются пункты вакцинации. Сегодня в стране действует 2200 медицинских организаций, имеющих возможность провести вакцинацию населения. За прошедшую неделю дополнительно открыто 870 таких пунктов. Их число будет увеличиваться пропорционально увеличению объёмов поставляемых вакцин. Хочу отметить хорошую работу по вакцинации таких регионов, как Кемеровская, Калининградская, Кировская, Свердловская, Сахалинская, Челябинская области, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ханты-Мансийский автономный округ. Они действительно чётко организовали работу, – сказал Михаил Мурашко.Стоит отметить, что в 2021 году все свердловские школьники вышли с дистанта. Кроме этого замгубернатора Павел Креков заявил, что в ближайшее время в регион поступят 120 тысяч доз вакцины. Добавим, что в области планируется постепенно возвращать к очному обучению учащихся выпускных курсов колледжей и техникумов.Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 65 970. С начала пандемии скончались 1 839 человек.