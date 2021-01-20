Городской суд Кировграда продлил арест Наталии Петуниной, которая обвиняется в убийстве своей трехлетней дочки. Обвиняемая пробудет под стражей до середины марта.- 12 января было вынесено решение о продлении меры пресечения в виде ареста до 16 марта 2021 года, - сообщили «КП»-Екатеринбург в пресс-службе суда.По версии следствия, 16 октября прошлого года Петунина жестоко расправилась со своей дочкой. В качестве орудия убийства женщина использовала молоток. Труп малышки обнаружил сожитель Наталии, который вернулся домой на обед.- В ходе расследования уголовного дела проведено свыше 10 различных судебных экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, трасологические, судебно-медицинская и иные. В отношении обвиняемой проведена стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой женщина имеет хроническое психическое расстройство, в связи с чем является невменяемой, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.Ранее прокуратура сообщала, что будет ходатайствовать о применении к Петуниной принудительных мер медицинского характера.