Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора дали советы, как автомобилистам выбрать качественную стеклоомывающую жидкость для своих железных коней. В ходе массовых проверок незамерзаек с 2018 года стало ясно, что почти каждая шестая - не соответствовует требованиям.- В отношении продавцов и производителей продукции, не соответствующей требованиям безопасности, в настоящее время вынесено 41 постановление о назначении наказания на общую сумму штрафа порядка 2,5 млн. рублей, судами конфисковано свыше 4,7 тысяч литров стеклоомывающей жидкости, - отмечают специалисты.При покупке незамерзайке автолюбителям следует обратить внимание на информацию о производителе, которая должна быть указана на этикетке. Кроме этого должен быть указан состав, адрес производителя, сроки годности, меры предосторожности.