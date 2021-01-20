Волейбольная «Уралочка-НТМК» уступила на выезде «Локомотиву» из Калининграда. Перенесенный матч 4-го тура Суперлиги завершился со счетом 1:3 в пользу хозяек паркета.Исход встречи решился в заключительной, четвертой партии. В последнем розыгрыше игрок «Уралочки» Ксения Смирнова уткнулась в блок «Локомотива» и тем самым завершила партию 25:21.- Девочки показали характер и сыграли неплохо. Конечно, сильнее всего нас подвела подача и прием в четвертой партии. Сейчас мы проведем анализ этой игры и попытаемся исправить некоторые элементы. В этот раз, мы играем две встречи подряд, что для нас непросто. Постараемся восстановить силы и показать игру лучше, чем сегодня, - рассказал после матча главный тренер «Уралочки» Владимир Вертелко.