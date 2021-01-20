В Ингушетии вынесли приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве друга, хранении наркотиков и незаконном хранении огнестрельного оружия. Как рассказали в прокуратуре Республики, 3 декабря 2018 года житель поселка Сагопши поссорился с приятелем из Екатеринбурга и застрелил его из пистолета Макарова.- Вскоре злоумышленник покинул республику и на автомобиле уехал в г. Москва. 14 декабря он был задержан сотрудниками полиции и у него при себе был обнаружен и изъят указанный пистолет и наркотическое средство – производное N-метилэфедрон, массой 1,95 грамм, - говорится в заявлении ведомства.Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 11 лет в колонии строгого режима.