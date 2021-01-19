В Екатеринбурге из-за пандемии существенно упал спрос на посуточную аренду квартир. Теперь такое жилье снимают реже почти в два раза. Данные приводит аналитический сервис «Суточно.ру».- Однако выросла средняя стоимость бронирования жилья, по сравнению с прошлым годом прирост составил 10%, - сообщает пресс-служба сервиса.Многие россияне отказались от поездок в 2020 году, из-за чего квартиры арендодателей простаивали. Из-за этого многие начали поднимать цены на съем недвижимости, чтобы не уйти в минус. Кстати, длительность бронирования жилья в уральской столице осталась на том же уровне – в среднем люди арендуют квартиру на два дня.