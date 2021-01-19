Природоохранная прокуратура Нижнего Тагила провела проверку природного парка «Река Чусовая», в работе которого выявили многочисленные нарушения действующего законодательства.Так, на протяжении трех лет государственные инспектора вообще не составляли административные протоколы, а специалисты парка за деньги оформляли выдачу разрешений на охоту, что запрещено уставом учреждения.Также сотрудники прокуратуры узнали, что парк нарушал закон об информации: на сайте «Реки Чусовой» не представлена актуальная информация об охранной деятельности, нет здесь и новостей.На территории парка есть случаи незаконной деятельности, в том числе и браконьерской. Директору парка сотрудники прокуратуры вынесли представление.