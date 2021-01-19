Необычного краснокнижного глухаря повстречал в окрестностях Лесного местный житель, когда прогуливался на лыжах за чертой города в январе этого года. Мужчине повезло увидеть птицу с максимально близкого расстояния и заснять ее на видео. Об этом сообщает информационное агентство «Открытый Лесной».На кадрах заметно, что птица совершенно не боится человека. Она смело вышла навстречу лыжнику и даже заинтересовалась гаджетом, с которого велась съемка.Снять глухаря с такого близкого расстояния удается далеко не каждому. Птица отличается исключительной дикостью и очень редко контактирует с людьми.