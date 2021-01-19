У настоящих мужчин появилась возможность отметить праздник 23 февраля концертом лучших произведений жанра шансон и музыки из военных фильмов.Для вас выступят знаменитые артисты - лауреат премии «Шансон года», исполнитель главной роли в сериале «Легенда о Круге» Юрий Кузнецов-Таежный и лауреат премии «Золотой граммофон 2011», автор песен для Григория Лепса, Михаила Шуфутинского, «Хора Турецкого» Лев Шапиро.Гости вечера услышат песни из репертуара Михаила Круга, Григория Лепса, Владимира Высоцкого, Леонида Утесова, Александра Розенбаума. В исполнении самого Льва Шапиро, автора таких легендарных шлягеров, как «Самый лучший день», «Ранняя тишина», «Танго, румба, пасодобль» и других, прозвучат его знаменитые песни.Концерт пройдет 23 февраля 2021 года в 17 часов в Уральском центре народного искусства по адресу: проспект Космонавтов, 23.