В Свердловской области на 88 километре траммы «Екатеринбург – Тюмень» автоинспекторы спасли водителя, которому за рулем стало плохо. Старший лейтенант Антон Белоглазов и лейтенант Кемран Балабеков заметили на обочине «Ниву» с приоткрытыми стеклами. На заднем сидении машины лежал мужчина. Полицейские предложили ему свою помощь.Автовладелец поведал сотрудникам ГИБДД, что страдает гипертонией, и в пути ему неожиданно стало плохо, поэтому он остановился и прилег, - сообщили в МВД Российской Федерации.Полицейские решили отвезти мужчину в трассовый пункт Медицины катастроф, там врачи оказали ему необходимую помощь. После того, как состояние водителя улучшилось, он поблагодарил автоинспекторов за помощь.