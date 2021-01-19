26 января, вторник, 18:30Кураторская экскурсия по выставке “Искусство - в подарок!”.“Искусство - в подарок” - выставка-продажа, которая второй раз проводится в Галерее Синара Арт.На выставке - произведения Екатерины Поединщиковой, Татьяны Кашковской, Сергея Лаушкина, Владимира Селезнева, Виктора Корьякина, Кирилла Зайцева, Алисы Горшениной, Даниила Данет и других современных художников.Формат выставки-продажи позволяет не только посмотреть работы известных уральских художников, но и приобрести их по специальным ценам.Отобранные кураторами Галереи работы, прошли строгий искусствоведческий контроль, следовательно, их художественная актуальность и ценность – гарантирована.Куратор Лев Шушаричев в последнюю неделю работы выставки проведет экскурсию, на которой вы сможете познакомиться с авторами выставки и их работами.Галерея Синара Арт, Верх-Исетский бульвар 15/4, +7 (343) 358 99 96Вход бесплатный27 января, среда, 19:00Artist talk с Екатериной Поединщиковой.Приглашаем вас на встречу с художницей Екатериной Поединщиковой. Екатерина - выпускница художественно-графического факультета НГСПА, активная участница художественной жизни Екатеринбурга с 2010 года.Участница Российских и международных выставок. Принимала участие в зарубежных воркшопах и резиденциях.Работы находятся в частных и корпоративных коллекциях.В своем творчестве она совмещает разные техники: живопись, фото, цифровой и видео коллаж.На встрече Екатерина расскажет о своих последних проектах и о творческом пути, который им предшествовал, ответит на вопросы зрителей.Екатерина Поединщикова - участница выставки “Искусство - в подарок!”, ее живопись, графику и эскизы можно приобрести в магазине Галереи Синара Арт.Галерея Синара Арт, Верх-Исетский бульвар 15/4, +7 (343) 358 99 96Вход бесплатный28 января, четверг, 18:30Кураторская экскурсия по выставке “Искусство Урала: сплетение сообществ. Введение”.Данная выставка - первый этап по выявлению сообществ в художественной среде уральского искусства с конца XIX века по настоящее время. На выставке представлено более трехсот работ таких художников как: Леонард Туржанский, Иван Слюсарев, Александр Бурак, Аврора Сосновская, Ираида Нечкина-Финкельштейн, Людмила Сгибнева, Светлана Тарасова, Герман Метелев, Миша Брусиловский, Виталий Волович, Эрнст Неизвестный, Виктор Давыдов, Олег Еловой.На кураторской экскурсии Льва Шушаричева получится практически заглянуть в запасники фондохранения, а также поучаствовать в дальнейшем развитии проекта через персональную обратную связь.Формат фондохранения воспроизводит так называемая шпалерная развеска, благодаря которой практически все стены заполняются работами.Кстати, на выставке представлены почти 300 из 1500 произведений коллекции Галереи: в таком масштабе коллекция еще никогда не демонстрировалось.Символическим комментарием к «Искусство Урала: сплетение сообществ. Введение» стали инсталяции двух уральских художниц, Елены Слобцевой и Ульяны Розиной, так же представленные выставочных залах Галереи.Галерея Синара Арт, Верх-Исетский бульвар 15/4, +7 (343) 358 99 96Вход по билету на выставку: 150 руб., льготный – 100 руб.