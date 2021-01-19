Верх-Исетский районный суд рассмотрит апелляцию, которую подал Максим Шибанов вместе с своим адвокатом. Напомним, приговор по резонансному делу вынесли 30 ноября 2020 года, а сама история произошла в мае 2019 года.- Шибанова признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью журналиста Румянцева. Обвиняемому назначили штраф в размере 35 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба свердловского областного суда.Шибанов с приговором не согласился и подал жалобу. Очередное заседание состоится 20 января.