2020 год оказался непростым для всех сфер экономики страны. Банковский сектор – не исключение. Банкам пришлось быстро менять привычные форматы работы, налаживать эффективное взаимодействие с клиентами в непривычных условиях самоизоляции и карантинных ограничений.- Мы весь год были вместе с нашими клиентами. Вместе учились работать в новых условиях и решать возникающие вопросы, старались быть для них надежными партнерами, - рассказал управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Екатеринбурге Александр Киреев.Банки с этой непростой задачей справились успешно, реализовав для своих клиентов целый комплекс мер поддержки, в числе которых – программы реструктуризации кредитов для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации.По словам Александра Киреева, за период пандемии заметно изменились и предпочтения клиентов. В рознице драйверами роста во второй половине года стала ипотека и автокредиты, несколько снизился спрос на кредиты наличными. Клиенты стали проявлять больший интерес к инвестиционным продуктам, как альтернативе традиционным инструментам сбережения. А традиционные банковские продукты получили новые возможности. Так, весной 2020 года УРАЛСИБ перезапустил карту «Прибыль», объединившую в себе наиболее востребованные параметры – кэшбэк и высокий процент на остаток. Продолжил банк участвовать и в программах ипотечного кредитования с государственной поддержкой. В 2020 году только в Свердловской области клиенты банка получили ипотечные займы на 2,149 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за предыдущий год.А клиенты - юридические лица показали повышенный спрос на оборотное финансирование – существенно выросло количество выдаваемых овердрафтов и возобновляемых кредитных линий. Также увеличился запрос и на любые дистанционные услуги, в ответ на это были значительно расширены возможности удаленных сервисов для бизнеса.