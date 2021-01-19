В этом году из-за пандемии «Лыжня России» в Свердловской области лишилась традиционного массового забега участников. Старты пройдут 13 февраля. Главная площадка мероприятия будет размещена на территории спортивного комплекса «Аист».- Забеги пройдут в несколько этапов по 50 человек. Всего до участия допустят не более 400 человек, - сообщает министр спорт Свердловской области Леонид Рапопорт.Соревнования пройдут с соблюдением требования Роспотребнадзора, для участников организуют раздельный старт. Напомним, в прошлом году на массовый забег «Лыжни России» на полигоне «Старатель» вышли 17 тысяч человек.