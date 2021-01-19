В Екатеринбурге состоится конкурс красоты и талантов для женщин преклонного возраста. Мероприятие получило название «Главная бабушка Екатеринбурга – 2021. Организаторы ждут заявок от женщин старше 45 лет.- Именно наши прекрасные участницы могут донести до наших детей и наших внуков то, что самым главным в жизни каждого человека является любовь, семья и уважение к старшему поколению, - сообщает пресс-служба конкурса.К участию приглашают женщин с активной жизненной и социальной позицией, которые не стесняются своего возраста.