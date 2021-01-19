19 января в Екатеринбурге и Свердловской области продолжаются Крещенские купания. К купелям, несмотря на 20-градусный мороз, выстраиваются очереди. Работа несанкционированных купелей пресекается сотрудниками МЧС, а на действующих прорубях дежурят спасатели, медики и сотрудники полиции. Купели будут открыты до полуночи 19 января, после чего их закатают снегом и заморозят.О предварительных итогах празднования Крещения Господня в Екатеринбурге и Свердловской области рассказал заместитель начальника центра ГИМС Денис Обоскалов:- В преддверии празднования Крещения Господня были освидетельствованы ледовые покрытия на предмет определения толщины льда и максимальной нагрузки. Толщина льда составляет на водоемах Свердловской области от 40 до 65 сантиметров. Спасателями организована охрана для оказания первой помощи, куда вошли сотрудники МЧС, медработники и сотрудники правопорядка.На данный момент обряд совершили порядка 15 200 человек по Екатеринбургу, по Свердловской области цифра составляет больше 20 тысяч человек.Патрульными группами зафиксировано пять несанкционированных купелей оп всему региону, они закрыты, на глав городских округов выписаны предписания о ликвидации и недопущении подобных действий впредь. Всего до полуночи будет работать 72 санкционированных купели.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрогноз погоды на 18-24 января 2021: ждать ли Крещенских морозов жителям Екатеринбурга и Свердловской области. Синоптики Уралгидрометцентра уверены, похолодание сохранится до конца недели (подробнее)Народу мало, купались быстро: как жители Екатеринбурга отметили Крещение-2021. В уральской столице к празднику оборудовали 17 прорубей (подробнее)