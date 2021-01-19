Музей Изобразительных искусств в Екатеринбурге приостановил работу до 27 января. Об этом сообщили в учреждении культуры сегодня, 19 января. Причиной закрытия стало переформирование и переезд экспозиции. Иконы в данный момент перевозят в новое здание.- Сейчас сотрудники ЕМИИ перемещают постоянную экспозицию западноевропейского искусства, которая в обновленном виде развернется в здании центра «Эрмитаж-Урал» на Вайнера, - рассказали в управлении культуры города.В музее ИЗО планируют организовать выставки, посвященные отечественному искусству. Будут затрагивать темы русской иконы, уральского чугунного литья, а также драгоценных камней.