Малышка Полина появилась на свет сегодня, 19 января, в 10.30 утра в роддоме «УГМК-здоровье». Ее вес 3780 г рост 53 см. Ее появления ждали не только родители и сотрудники роддома, но и горожане. В социальных сетях голосовали за того, кто станет тысячным ребенком. Свои голоса оставили почти 4 тысячи человек, большинство – за девочку. И получилось угадать.Для новорожденной и ее родителей в клинике устроили настоящий сюрприз – на двери палаты разместили трогательную открытку, а рядом охапки шаров. Основные подарки родители получат на выписку.Сейчас в роддоме «лидируют» мальчики – их родилось 508, девочек чуть меньше – 489. Каждого из них приветствует само здание клиники, зажигая розовые и голубые огни. Пожалуй, это самая любимая горожанами традиция – праздничную иллюминацию каждый день размещают на своих страницах в соцсетях десятки екатеринбуржцев.1000 малышей – это почти 500 дней работы роддома «УГМК-Здоровье».Вот несколько любопытных фактов и совпадений, которые произошли за это время:- Впервые из роддома выписывала папу с ребенком. Именно он заменил маму на весь период пребывания, так как ее после родов госпитализировали в другую больницу по состоянию здоровья;- Родители малыша, который родился 888 по счету, удивились совпадению, так как их автомобиль носит точно такой же госномер;- Мама назвала дочку Баженой, а роды у нее принимала акушерка Екатерина Баженова;- Акушерка Татьяна Обухова принимала роды у пациентки Татьяны Обуховой.В роддоме появился и свой рейтинг необычных и редких имен.Так, девочек назвали: Севилия, Астрид, Фиона, Николь, Оливия, Габриэль, Бэлла, Ария, Юлианна, Алекса, Алита, Тэя, Мишель.А мальчиков: Лукас, Мэтью, Нил, Родослав, Леон, Кристиан, Злат, Леонард, Эмин.Сегодня главный запрос будущих мам – это безопасность и комфорт. Роддом «УГМК-Здоровье» единственный в регионе, кто сохранил партнерские роды в условиях мировой пандемии. Здесь еще во время строительства предусмотрели обеспечение полной инфекционной безопасности: системы вентиляции и очистки воздуха, фильтрация воды, особые герметичные двери-шлюзы, индивидуальные палаты и родовые залы. Поэтому и удалось сохранить возможность партнерских родов.- Конечно, пандемия внесла свои коррективы и изменила подход к партнерским родам, – рассказывает руководитель роддома «УГМК-Здоровье» Андрей Жилин. – Если раньше мужья присутствовали только в сам период родов, то теперь фактически проходят вместе весь путь. Многие отцы остаются жить в палатах до самой выписки. Мы предоставляем партнеру удобный диван, постельное белье, питание. И многие пользуются такой возможностью, особенно иногородние и пары из других стран: Магадана, Уфы, Челябинска, Магнитогорска, Перми, Тюмени, ХМАО, Москвы, Англии и даже Танзании. Недавно, например, у нас жила целая семья: новорожденный с мамой и папой и их старший сын.Кроме того, появилась возможность рожать в воде. Для будущих мам в родовых установили специальные бассейны. Гидротерапия – это один из способов немедикаментозного обезболивания. Так, в воде появляется эффект невесомости, когда расслабляются мышцы всего организма, и силы женщины тратятся именно на родовую деятельность. Роженицы активно используют весь арсенал родовых: интерактивную подсветку, которая позволяет создать нужную атмосферу, душевые, шведскую стенку с канатом и гамаком, фитбол.На выписку родители получают и особый подарок – коробочку для счастливых моментов или «фемели бокс».– Эта шкатулка как «капсула времени», – рассказывает Андрей Жилин, руководитель родильного дома «УГМК-Здоровье». — Мы кладем в нее приятные мелочи, связанные с рождением. Например, карточки с интересными фактами: какая была погода в этот день, песня дня и памятные даты. В «фемели-бокс» можно положить бирку из роддома, есть в нем и контейнер для хранения первого выпавшего зуба, и мешочки для пряди волос.В шкатулке хранится и самый трогательный подарок - первый крик малыша. Его записывают и отправляют на сервер, а родителям вручают открытку с QR-кодом. Тысячная малышка Полина получит в подарок еще и памятную медаль и целую коробку с игрушками, книгами и рекомендациями на год развития ребенка от SuperMom Box.