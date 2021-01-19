В Серове сегодня вынесли приговор местному жителю, который убил своего товарища. Как выяснилось в ходе следствия, в день преступления он сидел у себя дома и выпивал в одиночестве, как вдруг заметил, как за окном проходит его знакомый. Он тут же пригласил его к себе в гости.- Вскоре этот знакомый, прихватив с собой приятеля, пришел в гости к подсудимому, и втроем они стали распивать спиртное, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области. - В процессе застолья у хозяина квартиры с приглашенным гостем возник конфликт.В кухне-прихожей хозяин квартиры схватил нож и ударил им своего гостя в живот. Рана была настолько серьезной, что мужчина скончался на месте происшествия. После этого хозяин квартиры попытался напасть и на второго гостя, но тот успел сбежать из квартиры. О том что случилось в полицию сообщили люди, живущие в соседних квартирах.- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - добавляют в СУ СКР по Свердловской области.