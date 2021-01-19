Губернатор Свердловской области присвоил звание Почетного гражданина Свердловской области медику Дмитрию Новоселову. Он работал главным врачом Красноуфимской районной больницы до самой смерти. Отметим, Новоселов ушел из жизни в конце 2020 года после продолжительной болезни. Ему было 53 года.- Начавшийся 2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника. Я уже ни раз говорил и не устану повторять: наши медики стали настоящими героями. Они сражаются с COVID-19 в инфекционных госпиталях, выдерживают колоссальные нагрузки, оказывая уральцам экстренную и плановую помощь в условиях эпидемии. Делают всё, чтобы из этого сложного для всех периода мы вышли с наименьшими потерями. И тем горше утрата, когда мы теряем самих врачей. Дмитрий Викторович Новосёлов ушёл на 54 году жизни. Полный энергии человек, профессиональный врач и опытный управленец, — отметил Евгений Куйвашев.Дмитрию Новоселову присвоили звание Почетного гражданина области за достижения в сфере здравоохранения.