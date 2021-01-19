19 января на заседании комиссии Гордумы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности населения, вновь подняли вопрос о переносе Ледового городка с площади 1905 года в Исторический сквер на Плотинке.Глава управления городской культуры Илья Марков предложил народным избранникам определиться с новой площадкой, где разместится городок. Такой площадкой мог бы стать Исторический сквер на Плотинке.- Этот вопрос периодически обсуждается в сентябре. Лучше бы это сделать весной-летом. Он годами висит и никуда не движется, - посетовал депутатам Марков.Исторический сквер не раз рассматривался в качестве альтернативной площадки для Ледового города. В этом месте есть очевидные плюсы: отсутствие транспорта, хорошая вместимость. К тому же, если городок построят здесь, то парковку на главной площади города в новогодние праздники можно будет сохранить.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru