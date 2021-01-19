В Екатеринбурге 29-летний гражданин Сирии Аль Хари Халед решением Железнодорожного районного суда получил 8,5 лет колонии строгого режима за торговлю наркотиками.Как выяснилось, сириец через интернет связывался с неизвестными лицами, от которых он получал информацию о тайниках с наркотиками. Достав товар, Халед распределял его по пакетикам, после чего распределял его по другим тайникам для последующей продажи.Сириец был задержан 11 ноября 2019 года во время загрузки наркотиков в одни из тайников.- С учетом позиции гособвинения, личности подсудимого, его роли и степени участия в инкриминируемом преступлении, Железнодорожный районный суд назначил Аль Хари Халед 8,5 лет колонии строгого режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.