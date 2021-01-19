В Екатеринбурге продолжают борьбу с нелегальными киосками. Сегодня, 19 января, на заседании комиссии Екатеринбургской гордумы. Как заявила председатель комитета по товарному рынку Наталья Фирстова, ларьки пытаются закрыть и они на время прекращают свою работу, но через короткий промежуток времени снова открываются.- В реестр незаконных объектов в конце ноября было внесено 386 торговых точек, а сегодня — уже 430, только за декабрь было выявлено еще 46, — отметила Наталья Фирстова. - Мы обратили внимание на такой момент: мы размещаем на объекте информацию о его незаконном размещении, и если объект выносится добровольно, то чаще всего через какое-то время он возвращается.По данным Наталь Фирстовой, только за прошлый год принудительно было вынесено 96 нелегальных киосков, еще 160 торговых точек убрали добровольно. Но из 96 объектов вернулись 25.