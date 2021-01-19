В Свердловской области за две недели 2021 года было выявлено 25900 случаев ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога по населению на 0,3%. При этом наиболее неблагополучные по заболеваемости города – Староуткинск, Реж, Богданович, Ревда, Сухой Лог.В Екатеринбурге же эпидпорог превышен на 37%.- В Екатеринбурге за 2-ю календарную неделю зарегистрировано 11877 случаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидпорога по совокупному населению на 37,3% - говорится в заявлении свердловского управления Роспотребнадзора.