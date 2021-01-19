В мэрии Екатеринбурга рассказали, где еще запретят парковаться автомобилистам. Дополнительные знаки «Остановка запрещена» появятся на 16-ти улицах города. В администрации города объяснили, почему они это сделали.- Специалисты учли мнение жителей уральской столицы, неоднократно обращавшихся в Администрацию города с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети, - рассказали там.Помимо запрета на парковке, на этих участках будет работать эвакуатор. Установить знаки планируют в первой половине 2021 года.Напомним, что знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных.