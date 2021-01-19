18 января в полицию Нижнего Тагила обратились встревоженные родители 12-летнего школьника, который после ссоры с отцом из-за учебы, ушел из дома по адресу: улица Захарова, 1.Сразу после этого на поиски подростка были ориентированы наряды полиции. Ночью в Отдел полиции №20 Нижнего Тагила обратились коллеги из Серовского ОВД с сообщением, что школьник пришел к ним сам. Об этом пишет издание TagilCity.ru.Как выяснилось, парень взяли деньги из копилки, и отправился на электропоезде в Серов. Там он долго гулял, а потом замерз и проголодался, после чего попросил помощи у стражей порядка.Ребенка уже забрали домой родители. Им назначили беседу с инспекторами ПДН, которые проанализируют причины ухода подростка из дома.