Губернатор Свердловской области поздравил уральцев с православным праздником – Крещением Христовым. Напомним, событие отмечают с 18 на 19 января, где по традиции люди окунаются в прорубь, набирают святую воду и ходят на службу в храмы.- Этот праздник символизирует очищение, преображение и просвещение души. Он призывает нас обратиться к добру и свету, направить свои мысли, волю и силы на созидание. Пусть этот праздник наполнит ваши сердца радостью, любовью и теплом, укрепит, вдохновит и зарядит энергией творчества, подарит светлые надежды и уверенность в завтрашнем дне, – говорится в обращении Евгения Куйвышева.Глава региона пожелал уральцам крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.Напомним, не смотря на пандемию коронавируса, власти региона не стали запрещать крещенские купания в проруби. В прошлую ночь открылось 112 прорубей в Свердловской области. Окунуться в воду пришли десятки людей, но как отмечают очевидцы, народу было гораздо меньше, чем в другие года.Как проходило Крещение-2021 в Екатеринбурге, смотрите в нашем фоторепортаже.