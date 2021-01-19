Выросло число уральцев, которые посетили другие страны во время новогодних праздников. К такому выводы пришли аналитики портала по поиску работы hh.ru. По данным опроса, большинство жителей Свердловской области остались дома, это 76%, лишь 19% путешествовали по России, а 5% уехали за границу. Примечательно, в прошлом году поездку за пределы страны позволили себе только 1% уральцев.- Путешествие по стране чаще выбирали руководители и высший менеджмент, строители, а также представители сферы искусства и масс-медиа, поездку за границу – юристы, - добавили в пресс-службе hh.ru.Ранее портал проводил опрос по поводу новогодних выходных, нравится ли им длинные каникулы: 28% поддерживают идею о том, что их нужно сократить, но еще 62% однозначно против этого.