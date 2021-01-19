Свердловский суд поставит точку над уголовным делом после смертельного ДТП. 50-летний житель Екатеринбурга стал виновником аварии, где погибла его теща.По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, на мужчину завели уголовное дело. По версии следствия, 4 ноября 2020 года ехал из Екатеринбурга в Красноуральск на своем автомобиле «Хендай Крета». В это время на заднем пассажирском сидении находилась пожилая женщина, его родственница.В какой-то момент мужчина уснул за рулем и в результате потерял управление. Автомобиль съехал в кювет, где перевернулся.- В результате ДТП пассажир получил телесные повреждения, послужившие причиной его смерти на месте происшествия. Уголовное дело направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу, - уточняют в пресс-службе свердловской прокуратуры.Теперь водителю грозит срок до 5 лет тюрьмы.