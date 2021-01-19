Коммунальщики Екатеринбурга продолжают бороться со снегом на улицах города. Только за последние сутки сотрудники городских служб убрали 10 тысяч 206 тонн, на магистрали высыпали 55 тонн противогололедных материалов и 53 тонны мелкофракционного щебня. 19 января работа снова продолжилась.- Днем, 19 января, районные службы благоустройства задействуют 356 дорожных рабочих и 165 единиц спецтехники (22 комбинированные дорожные машины, 41 трактор, 4 снегопогрузчика, 11 фронтальных погрузчиков, 63 самосвала, 15 грейдеров, 6 бульдозеров), - уточнили в администрации Екатеринбурга.В мэрии напоминают, что за состоянием придомовых территорий и очистке их от снега и наледи ответственность несут управляющие компании.