Вечером 18 января в Сысерти на улице Карла Маркса столкнулись два автомобиля. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что пожилой водитель отечественной «девятки» при повороте налево не уступил дорогу водителю немецкой иномарки БМВ. Обоих автовладельцев госпитализировали с различными травмами в больницы Екатеринбурга.- Полиция установила, что за рулем ВАЗ сидел 67-летний мужчина. Его стаж вождения насчитывает 48 лет. За последние два года его не привлекали к ответственности за нарушение ПДД, - сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.Сотрудники ГИБДД временно ограничили движение в обе стороны. В ходе осмотра места аварии автоинспекторы обнаружили недостатки содержания дороги, на данном участке была наледь.