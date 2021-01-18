В Екатеринбурге автоинспекторы помогли пожилой женщине, которая получила травму ноги, поскользнувшись на тротуаре. Инцидент произошел на пересечении улиц Челюскинцев и Папанина. 71-летняя пенсионерка от болевого шока не смогла подняться самостоятельно.- Рядом с местом происшествия оказался экипаж ГИБДД в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Ишмикиева и сержанта полиции Дмитрия Разливинских. Они оказали ей доврачебную помощь и вызвали «скорую», - сообщил руководитель пресс-службы свердловского полицейского Главка полковник Валерий ГорелыхПрибывшие медики увезли женщину в больницу с подозрением на перелом ноги.