В Нижнем Тагиле осудили 43-летнюю местную жительницу за ложный донос на своих соседей. Известно, что в мае прошлого года соседи отказалась возвращать женщине долг в размере тысячи рублей. Она затаила обиду, выпила и позвонила в полицию.- Женщина сообщила, что в садовом доме должников происходит сбыт наркотиков. При это она понимала, что это неправда, - рассказали пресс-службе прокуратуры Свердолвской области.На суде женщина раскаялась и признала вину. С учетом обстоятельств ей назначили наказание в виде штрафа на 12 тысяч рублей.