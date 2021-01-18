18 января в Первоуральске терапевтический корпус городской больницы возвращается к плановому оказанию помощи. Открываются отделения терапии, кардиологии, пульмонологии, гематологии и реанимации. Такое решение принято Минздравом Свердловской области.- Больше двух месяцев корпус выполнял функции ковидного госпиталя на 200 коек. За это время лечение прошли 856 человек. Помощь оказывали пациентам средней и тяжелой степени заболевания, - сообщили в пресс-службе мэрии Первоуральска.Это не единственное место для лечения больных коронавирусом в городе. Свою работу продолжит госпиталь на Динасе, он рассчитан на 160 человек, болеющих в легкой и средней степени инфекции.